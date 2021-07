Rel op Wimbledon: Ajla Tomljanovic en Jelena Ostapenko ruziën er stevig op los

Tomljanovic won de partij nadat ze de eerste set had verloren tegen de Letse. Het werd uiteindelijk 4-6, 6-4 en 6-2 voor de Australische. Na afloop vlogen de verwijten over en weer

Ostapenko vroeg in de derde set bij een 4-0 achterstand een blessurebehandeling aan. De partij werd hierdoor ruim tien minuten onderbroken. Volgens Tomljanovic was er niets aan de hand met haar tegenstandster en dat schoof ze niet onder stoelen of banken: „Je weet toch dat ze liegt?”, riep ze naar de scheidsrechter. Hierop antwoordde Ostapenko: „Als je denkt dat ik aan het faken ben, vraag dan zelf eens een medische time-out.”

„Jouw gedrag is vreselijk”, ging het verder nadat de wedstrijd was afgelopen. „Als je denkt dat ik aan het faken ben, dan moet je maar met de fysio gaan praten”, zei Ostapenko. “Ik hoop dat je je beter voelt nu”, antwoordde Tomljanovic cynisch.

„Je hebt nul respect”, beet Ostapenko, winnares van Roland Garros in 2017, haar tegenstandster toe. „Je bent de slechtste speelster op het circuit.”

Persconferentie

Ook op de persconferentie gingen de twee vrolijk verder met bekvechten. „Ze kan wel zeggen dat ze geblesseerd was, maar ik geloof er niks van”, aldus de Australische. „Er was niks mis met haar, tot ze 4-0 achterkwam. Een duidelijke reden voor haar om mijn ritme te breken. Daarna noemt ze mij nog onrespectvol. Belachelijk. Ik vind dat gewoon schandelijk gedrag van iemand die al eens een grandslamtoernooi won. Kinderen kijken op naar haar en dan krijg je dit? Ik ben het beu dat dit soort zaken blijven gebeuren.”

Ostapenko verdedigde zich door te stellen dat ze echt wel geblesseerd was. „Het was enorm onrespectvol van haar”, aldus de Letse. „Hoe kan je mij een leugenaar noemen als je niets weet over mijn blessure. Dat zeg je gewoon niet waar iedereen bij is. Dat heb ik haar ook gezegd, dat ze zich zo niet kan gedragen. Zeker niet omdat ze aan het winnen was. Als ik vandaag op 50 procent had kunnen spelen, dat had ik haar sowieso verslagen.”