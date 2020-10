FC Twente koploper Eredivisie na ruime zege bij Willem II

FC Twente presteert dit seizoen als een wielrenner, die door een lekke band vroeg in de etappe op grote achterstand komt, maar zich vanuit het achterveld knap terugknokt en aan kop van de koers weet te komen.

Hecht collectief

Na het vertrek van de complete technische staf, de technisch directeur en driekwart van de selectie moest FC Twente deze zomer weer helemaal opnieuw beginnen. Door de late entree van technisch directeur Jan Streuer, die pas in beeld kwam na het afzeggen van een vijftal andere kandidaten, was het een behoorlijke haastklus. Ook al moesten er vele puzzelstukjes worden gelegd, toch zijn ze snel op hun plaats gevallen bij FC Twente.

De nieuwe trainer Ron Jans heeft een hecht collectief gesmeed van het bataljon nieuwkomers, voornamelijk huurlingen, het groepje dat ook vorig seizoen al aanwezig was en de talenten die zijn doorgestroomd uit de academie.

Vroege voorsprong

Tegen Willem II, de nummer vijf van vorig seizoen, werd FC Twente op gang geholpen door een supersnelle goal. Een pass van Görkem Saglam werd onderschept door Vaclav Cerny, die in Enschede helemaal is opgebloeid na teleurstellende ervaringen bij Ajax en FC Utrecht. De Tsjech stuurde Ajax-huurling Danilo weg, die al in de tweede minuut koel afrondde.

Bij FC Twente ontbrak in vergelijking met de thuiswedstrijd tegen FC Emmen, de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, verdediger Kik Pierie, die opnieuw met blessureleed is geconfronteerd. Op zijn plek speelde Dario Dumic, terwijl op het middenveld Godfried Roemeratoe zijn plek weer had ingenomen.

Probleem-positie

Willem II was gehandicapt door de absentie van Jordens Peters en Pol Llonch, die beiden niet helemaal topfit waren. Peters en Llonch zijn heel belangrijke schakels in het Willem II-elftal omdat zij de organisatie bewaken. Door fysieke malheur heeft Willem II-trainer Adrie Koster dit seizoen al veel moeten wisselen achterin.

Met name de rechtsbackpositie is een probleem gebleken. De beoogde rechtsbacks Freek Heerkens en Leeroy Owusu, afgelopen zomer overgenomen van De Graafschap, kampten de afgelopen periode met blessures, waardoor Koster gedwongen was flink te experimenteren op die positie. Dries Saddiki, Miquel Nelom, Vincent Schippers en Victor van den Bogert kregen de kans, maar konden niet overtuigen. Tussendoor keerde Heerkens even terug, in de voorrondewedstrijd van de Europa League tegen Progrès Niederkorn, maar viel hij weer snel geblesseerd uit. Tegen FC Twente kon Koster eindelijk beroep doen op Owusu, maar zijn rentree bleef beperkt tot één helft.

Overwicht

Na de snelle achterstand nam Willem II het heft in handen en ontstond er een overwicht voor de thuisclub, die echter weinig grote kansen wist uit te spelen. De beste kans was voor Vangelis Pavlidis, maar FC Twente hield relatief eenvoudig stand. Na rust herhaalde de ploeg van Jans het kunstje en trof opnieuw snel doel. De jeugdige Jayden Oosterwolde, doorgestroomd vanuit de academie, schoot FC Twente op een 0-2 voorsprong.

Die tegenvaller kwam Willem II niet meer te boven en FC Twente zou nog uitlopen naar 0-3 door een goal van Danilo. De Ajax-huurling mocht een strafschop nemen, nadat de VAR scheidsrechter Dennis Higler op hands van Nelom had geattendeerd. Danilo schoot in eerste instantie op Willem II-doelman Robbin Ruiter maar benutte de rebound.

In de slotfase was er bij beide clubs een nieuwkomer die zijn opwachting maakte als invaller. De op het oude nest teruggekeerde Jan-Arie van der Heijden viel in bij Willem II, terwijl Halil Dervisoglu zijn eerste speelminuten maakte in het shirt van FC Twente. Bijna werd het nog 0-4, maar het aluminium voorkwam dat. Eerst trof Cerny de lat en uit de rebound schoot Danilo de bal tegen de paal.

De pech kon de feestvreugde niet drukken, want met een ongeslagen status na vijf duels en een oogst van elf punten na vijf wedstrijden is de start van het nieuwe FC Twente zeer geslaagd te noemen. Het belooft wat voor dit seizoen. Al zal in Enschede niemand vergeten zijn, dat de ploeg ook vorig seizoen geweldig uit de startblokken kwam met twaalf punten uit zes wedstrijden, maar verderop in de competitie toch nog in de onderste regionen verzeild raakte.