Max Verstappen kan ’Silverstone-motor’ hele weekeinde gebruiken in Hongarije

De Japanse leverancier controleerde eerder al alle onderdelen, maar wilde de krachtbron vrijdag tijdens beide trainingen voor de Grand Prix van Hongarije nog eens goed uittesten. Niet onbelangrijk, omdat het niet toegestaan was om dat de voorbije week op de testbank te doen.

„We hebben kunnen vaststellen dat de motor die Max tijdens het Britse Grand Prix-weekeinde heeft gebruikt, normaal heeft gewerkt”, aldus Honda’s technisch directeur Toyoharu Tanabe in Boedapest.

Voor Verstappen en Red Bull is dat goed nieuws. Coureurs mogen maar drie motoren gebruiken in dit lange Formule 1-seizoen. Wie vaker van krachtbron moet wisselen, krijgt een gridstraf aan zijn broek. De huidige motor van Verstappen is zijn tweede, nadat Honda halverwege juni in Frankrijk met een nieuwe versie kwam. Hij kan beide motoren uit die ’pool’ dus blijven gebruiken.

Honda heeft op zaterdag bevestigd dat Verstappen de ’Silverstone-motor’ het hele weekeinde in Hongarije zal gebruiken.