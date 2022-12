Tafeltennisbond wil opheldering over lekken documenten van honderden topspelers

Onderzoek van RTL Nieuws bracht de zaak maandag aan het licht. „De kopieën van paspoorten en vaccinatiebewijzen worden online opgeslagen en waren bijna drie jaar lang door iedereen in te zien en te downloaden.” Het lek kon ontstaan omdat de ITTF zijn cloudopslag open heeft staan.

De nieuwssite zegt de ITTF voor publicatie van het artikel de tijd te hebben gegeven om het lek te dichten. „Na melding is het lek gedicht en zijn de bestanden niet meer openbaar toegankelijk.”

„Dat is in elk geval goed nieuws”, aldus Rijnbeek, die verder zegt geen enkele twijfel te hebben over de juistheid van het nieuws. „Wij geloven wat RTL-bericht. Toen wij hiervan hoorden, hebben we direct contact opgenomen met de internationale federatie. We wachten nog op antwoord. Het is heel zorgelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het is een wereldwijd probleem, dat in Nederland is ontdekt.”