Roda-redder doet zijn verhaal: ’Wij zijn geen suikeroompjes’

Roland Hogenelst

AMSTERDAM - Afgelopen vrijdag leek tapaskoning Roland Hogenelst af te haken in de race om Roda JC, maar op de laatste dag voor de deadline is de horeca-ondernemer uit het Zuid-Hollandse Reeuwijk toch in het avontuur gestapt. Samen met vijf lokale ondernemers gaat Hogenelst de tachtig procent aandelen van Frits Schrouff in Roda JC overnemen. Wie is deze horeca-ondernemer, die meerdere franchiseformules bezit waaronder zo’n negentig restaurants door heel Nederland vallen. Daarnaast is hij mede-eigenaar van Holland Evenementen Groep in Zoelen en de voormalige Waerdse Tempel in Heerhugowaard.