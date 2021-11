Arjen Robben ziet FC Groningen pas in slotfase punt pakken tegen RKC

Na een klein kwartier spelen zette Michiel Kramer de Waalwijkers op voorprong. Pas in de absolute slotfase wist Strand Larsen nog een belangrijk punt voor de ploeg van Buijs veilig te stellen. Door het gelijkspel komt de degradatiestreep voor FC Groningen eigenlijk steeds dichterbij. Iets dat ook geldt voor RKC, want beide teams hebben nu 11 punten uit 12 duels.

Michiel Kramer zet RKC al vroeg op 0-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Voorafgaand aan het duel nam overigens Arjen Robben afscheid van de fans in FC Groningen. De aanvaller uit Bedum ontving van de club een schilderij en liep daarna een ereronde over het veld. „Ik had heel graag als speler afscheid willen nemen in een vol stadion, maar ik ben dankbaar. Dit is ook mooi”, aldus Robben.

De 96-voudig international van Oranje (37 doelpunten) keerde vorig jaar als profvoetballer terug bij zijn jeugdliefde FC Groningen, nadat hij een jaar eerder was gestopt bij Bayern München. Hij wilde zijn oude club helpen en pakte zijn carrière daarom weer op. De tweede periode van Robben als prof werd overschaduwd door blessures. Hij kwam slechts zes keer in actie in de Eredivisie en één keer in de play-offs om Europees voetbal. Vanwege de coronamaatregelen voetbalde Robben vooral in lege stadions.

Herbeleef het duel hieronder via uitgebreide statistieken