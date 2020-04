Midtjylland ziet leeg stadion niet zitten en verzint creatieve oplossing

De koploper van Denemarken wil tijdens thuiswedstrijden 2000 auto’s toelaten op een grote parkeerplaats voor het stadion. Met maximaal 5 personen in iedere wagen kunnen de fans hun favoriete ploeg via een groot videoscherm toch nog van dichtbij volgen.

Midtjylland wil de parkeerplaats omtoveren in een soort van drive-in-stadion. „Op deze manier geven we iets terug aan onze trouwe fans”, vertelt marketingdirecteur Preben Rokkjaer. „Wij willen hen altijd de beste voetbalervaring schenken, zelfs het coronavirus kan daar niets aan veranderen. We zijn nu in nauw overleg met de ordediensten en onze gemeente Herning om een veilig kader te creëren voor iedereen.”

FC Midtjylland lijkt met een voorsprong van twaalf punten op nummer twee FC Kopenhagen op weg naar de derde landstitel. Het Deense voetbalseizoen wordt naar verwachting snel weer hervat, maar wel zonder fans in het stadion.