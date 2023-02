Premium Het beste van De Telegraaf

Ten Hag maakt voor clash met Barça ook tijd om naar ervaren Sir Alex Ferguson te luisteren Robin van Persie zorgt voor sfeer op training Manchester United

Door Marcel van der Kraan

Met open armen vliegt Robin van Persie op Tyrell Malacia en Lisandro Martinez af bij United. Ⓒ Manchester United via Getty Images

AMSTERDAM - Als je wint heb je vrienden. Erik ten Hag heeft er in Engeland een heleboel sinds hij Manchester United terug in de top van de Premier League heeft gebracht en in de Europa League zijn ploeg heeft geloodst naar een mooie uitgangspositie (2-2) voor de return tegen Barcelona donderdagavond op Old Trafford.