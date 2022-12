Van Gaal maakt zich zorgen om verkouden spelers

Van Gaal besloot donderdag aangepast te trainen. Hij zag af van het traditionele partijspel tussen de beoogde basisploeg en wisselspelers voor de achtste finale van zaterdag tegen de Amerikanen. „Ik heb ze een dagje rust gegund”, vertelde de bondscoach. „Met deze groep is het zo dat zij dat communiceren met mij. Ik luister naar mijn spelers.”

Van Gaal zegt dat hij nog over al zijn 26 spelers kan beschikken. Hij wil niet vertellen hoeveel internationals verkouden zijn. Eerder op dit WK schoven Frenkie de Jong en Marten de Roon snotterig aan bij een persconferentie. „Ik ben wat verkouden en heb een beetje last van mijn keel”, zei De Jong vlak voor het tweede groepsduel met Ecuador. „Maar dat is geen probleem, ik kan gewoon spelen.”

De Roon schoof donderdag nog met een nasale stem aan bij de aanwezige pers. „Ik ben wat verkouden, maar voor de rest voel ik me prima”, zei de middenvelder, die de laatste groepswedstrijd tegen Qatar (2-0) een basisplaats had en in de buurt van De Jong voetbalde. „Ik heb iets te dicht bij hem gespeeld, denk ik”, grapte De Roon.

Berhalter beroerd

Bondscoach Gregg Berhalter van de Verenigde Staten was niet verbaasd toen hij hoorde dat veel spelers van het Nederlands elftal verkouden zijn. „Daar hebben we allemaal last van hier”, zei hij. „Ik heb mezelf zelfs een aantal dagen heel beroerd gevoeld. Dat komt echt door die airco’s.”

Het is in Doha overdag 30 graden of warmer. In de stadions, hotels, taxi’s en bussen loeien airco’s zo hard dat veel mensen het koud hebben.