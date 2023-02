Alleen Schulting boekt individueel succesje in Dresden

Schulting streed met de Belgische Hanne Desmet en Chutong Zhang om de eerste plek. Desmet moest uiteindelijk genoegen nemen met zilver, voor de Chinese Zhang. Schulting bouwde haar riante voorsprong in het algemene klassement verder uit. Volgende week is nog één wereldbekerweekend, in Dordrecht.

Jens van ’t Wout lag op de 1500 meter ook op koers voor een medaille, maar vlak voor de finish kwam hij vanuit derde positie ten val. Het goud leek sowieso al niet meer haalbaar voor de hoogst geklasseerde Nederlander in het klassement. Dat ging naar Lee June-seo uit Zuid-Korea. Friso Emons werd vierde.

Brons op gemengde aflossing

Op de gemengde aflossing werd de Nederlandse equipe derde. Italië (goud) en Zuid-Korea (zilver) waren te sterk voor Itzhak de Laat, Melle van ’t Wout, Schulting en Xandra Velzeboer.

De Nederlandse vrouwen plaatsten zich op de afzonderlijke aflossing vervolgens voor de finale van zondag. Schulting, Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof noteerden de beste tijd. Emons, Kay Huisman, Sjinkie Knegt en Van ’t Wout kwamen bij de mannen niet verder dan de derde tijd in hun serie en zijn veroordeeld tot de B-finale. Dit is het voorlaatste wereldbekerweekend van het seizoen. Volgende week reizen de shorttrackers nog af naar Dordrecht.