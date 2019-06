Mollema proost op onverwachte podiumplek Vuelta

De Nederlandse coureur eindigde in de Ronde van Spanje van 2011 als vierde, maar kwam 8 jaar later alsnog op het podium terecht. Met dank aan winnaar Juan José Cobo waarvan vandaag bekend werd dat hij op doping is betrapt. Zijn uitslagen in de periode tussen 2009 en 2011 zijn geschrapte.

Cobo won vrij verrassend de Vuelta in 2011 namens de kleine wielerploeg Geox. Hij liet grote renners als Chris Froome en Bradley Wiggins achter zich. Bauke Mollema werd vierde en schuift nu dus een plaatsje op. Aanleiding voor hem om het glas te heffen. „Beter laat dan nooit”, laat hij weten aan De Telegraaf/sport.