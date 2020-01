EK afstanden: Femke Kok verrast met 4e plek op 500 meter

De Russin Olga Fatkoelina reed haar in de laatste rit met de winnende tijd van 37,40 van het podium.

De Oostenrijkse Vanessa Herzog, wereldkampioene en titelverdedigster op dit onderdeel, behaalde zilver met 37,49. De Russin Angelina Golikova pakte brons met 37,50. Letitia de Jong reed de zesde tijd (38,19).

Jutta Leerdam trok zich vlak voor de start terug. De 21-jarige sprintster van Team Reggeborgh ondervindt nog te veel hinder van een lichte blessure. Ze hoopt zondag nog wel op de 1000 meter van start te kunnen gaan.

Leerdam won eind vorige maand bij de NK afstanden goud op de 500 en 1000 meter. Ze meldde zich vrijdag ook al af voor de teamsprint. Met Ireen Wüst als vermoeide vervangster, na haar winst op de 1500 meter, behaalde de Nederlandse ploeg achter Rusland zilver. Ook Kok en De Jong kwamen op de teamsprint in actie.

Wüst was voor de 500 meter eveneens eerste reserve. Ze kon door de late afzegging van Leerdam niet meer aan het deelnemersveld worden toegevoegd.

Kok reed bij de NK als nummer drie al een persoonlijk record van 38,14 seconden. Daar ging zaterdag nog eens een flinke hap af. De onbevangen Friezin kon het zelf amper geloven. „Een wereldrecord voor de junioren en de tweede tijd ooit door een Nederlandse in Thialf gereden, wat een eer”, sprak ze glunderend. „Brons was misschien wel een stunt geweest, maar met de vierde plek ben ik ook heel blij hoor.”

Kok had opvallend genoeg zelf niet echt het gevoel dat ze met haar beste race tot dusver uit haar loopbaan op de 500 meter bezig was. „Dat kwam waarschijnlijk omdat ik zó snel reed. Dat gevoel kende ik helemaal nog niet.”

Kok moet nog een besluit nemen over deelname aan de WK afstanden voor senioren half februari in Salt Lake City. Een week later wacht alweer de wereldtitelstrijd voor junioren in Polen. „Ik ga daar sowieso mijn wereldtitel verdedigen”, kondigde Kok gretig aan.