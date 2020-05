Novak Djokovic onder vuur na opmerkelijk interview

De nummer 1 van de tenniswereld staat al langer bekend als een ’believer’ van de alternatieve geneeskunde. Zo stelde hij een elleboogblessure lange tijd uit omdat hij ervan uitging dat het probleem zichzelf zou oplossen, als hij zich maar goed verzorgde. Uiteindelijk moest hij toch geopereerd worden. De Serviër liet vorige maand ook al weten dat hij niet zeker is of hij wel een vaccin tegen het coronavirus zal nemen eens het beschikbaar is.

Tot frustratie van Rafael Nadal. En dan is er ook nog zijn samenwerking met een ’spirituele guru’, die hem aanraadde om liefdevolle gebaren te maken richting het publiek in een zoektocht naar een mentaal voordeel op zijn tegenstanders.

Bekijk ook: Novak Djokovic tegen verplichte vaccinatie coronavirus

Kracht van water

Deze week was Djokovic te gast tijdens een Instagram-live van Chervin Jafarieh, die een reeks genaamd ’The Self Mastery Project’ heeft. Daarbij liet de nummer 1 van de wereld zich helemaal gaan over gezondheid en spiritualiteit.

„Ik heb mensen gezien die door hun energetische transformatie, de kracht van het gebed en de kracht van dankbaarheid, het meest vervuilde water kunnen omzetten in het meest zuivere water”, aldus Djokovic. „Wetenschappers hebben bewezen dat water reageert op onze emoties. Op wat er gezegd wordt door ons. Daarom geloof ik ook echt dat als we aan tafel zitten voor een maaltijd, we nerveuze of negatieve gesprekken moet vermijden. Dan is er symmetrie en balans. Als je water pijn, angst, frustratie en boosheid geeft, dan breekt het water in stukken.”

Lading kritiek

Een bijzondere visie. En dus kwam er kritiek. „We weten dat hij gelooft in meditatie en bidden”, aldus ex-prof Mary Carillo bij The Tennis Channel. „Hij haatte het toen hij onder het mes moest voor zijn elleboog. Hij geloofde echt dat hij dat zelf kon genezen. Het is echt storend om te horen dat Djokovic en die andere kerel zeggen dat ze giftig water konden omzetten in drinkbaar water. Dat is gewoon gevaarlijk en toen ik keek, waren er al een half miljoen kijkers. Ik hoop dat hij hier afstand van neemt.”

Tennisjournalist Jon Wertheim (Sports Illustrated, red) vond het „een stap te ver” van Djokovic. „Hij moet oppassen, want dit kan gevolgen hebben. Nog een klein stapje verder en je zit met samenzweringstheorieën. Ik was dus echt teleurgesteld. Er komt een grote verantwoordelijkheid bij kijken als je de nummer één van de wereld bent. Dat geldt ook voor het respecteren van wetenschap en de objectieve waarheid.”