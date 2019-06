Miedema: ’Sorry voor alle tv-kijkers’

Toch was de aanvalsleider van Oranje niet helemaal tevreden met haar eigen wedstrijd. „Ik speelde niet mijn beste duel, sorry voor de mensen die hebben gekeken”, excuseerde ze zich na afloop bij de NOS. „Maar het is de kwartfinale van een WK, het is 35 graden. Dan weet je dat het moeizaam gaat worden. Ik ben ontzettend blij dat ik het weer heb kunnen doen”, zei de spits.

Bekijk ook: Herbeleef gewonnen kwartfinale van Oranje Leeuwinnen

Dat ze de laatste vier van het toernooi én de Olympische Spelen heeft bereikt, realiseerde de nummer 9 zich nog niet helemaal. „Dat zal straks wel komen, denk ik”, lachte ze. „Italië speelt heel opportunistisch en daarom moesten wij heel geduldig zijn. We moesten er voor waken dat we niet 45 minuten als een gek zouden gaan en dat we na rust op zouden zijn. Dat hebben we goed gedaan. We hadden na rust nog wat over en dan zie je waar we toe in staat zijn.”

Bekijk ook: Oranje verzekert zich van ticket voor Olympische Spelen