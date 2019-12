’Kökcü is een prachtige speler’

Orkun Kökcü Ⓒ ANP Sport

Nee, John Rep vond Feyenoord niet heel denderend spelen tegen FC Utrecht (1-2). Maar de 68-jarige rapporteur is wel onder de indruk van de maker van de wonderschone openingstreffer: Orkun Kökcü. Met een 7,5 krijgt de achttienjarige middenvelder het hoogste cijfer van de wedstrijd. Dat levert hem een mooi plaatsje op in het Elftal van de Week. „Kökcü was in balbezit heel goed, maakte weinig fouten en werkte ontzettend hard. Ja, ik ben verkocht en heb van hem genoten. Wát een prachtige speler”, stelt Rep.