Tennisster Bibiane Schoofs: ’Dáár hoest iedereen zijn longen uit zijn lijf’

„De lucht zag er wel drukkend uit. Ik heb de afgelopen maanden in China en India gespeeld. Daar hoest iedereen zijn longen uit zijn lijf en krijg je een slechte huid door de smog. Daar hoor je niemand over. In vergelijking met die omstandigheden vond ik het hier wel meevallen. Ik heb heel lang op de baan gestaan, maar ik heb er weinig last van gehad”, zei Schoofs na haar nederlaag tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto.

De Sloveense Dalila Jakupovic moest dinsdag de strijd staken nadat ze in haar partij tegen de Zwitserse Stefanie Vögele een enorme hoestbui kreeg. „Het was echt vreselijk. Ik kon niet meer ademen. Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik was echt bang dat ik zou instorten”, zei de aangeslagen Jakupovic.

Kritiek

Schoofs vindt het aantal tennissers dat opgeeft echter meevallen. „Andere jaren zijn er hier ook veel opgaves door de hitte. Er hebben vandaag ook zeker wel 100 spelers en speelsters op de baan gestaan, maar er heeft maar één iemand opgegeven. Het is voor haar heel vervelend, maar ik vind het niet veel.” Volgens Schoofs werd wel veel over de branden gesproken, maar de meningen zijn verdeeld. „Sommigen hebben er last, maar anderen merken er niks van.”

Na het incident met Jakupovic kwam er echter veel kritiek los op social media. Diverse tennissers vinden het onverantwoord om te spelen. „Waarom moeten we wachten tot het helemaal mis gaat voordat we iets ondernemen”, stelde de Oekraïense Elina Svitolina. Ook de Belgische Kirsten Flipkens vindt dat er te weinig wordt gedacht aan de gezondheid van de spelers en anderen op de baan. „Tennis is maar een spel. Gezondheid gaat altijd voor. Waarom moeten spelers, ballenkinderen en scheidsrechters onder deze omstandigheden in actie komen?”