PSV breekt contract Noni Madueke open

„Ik heb me vanaf dag één thuis gevoeld bij PSV”, zegt Madueke. „We gaan er samen een mooie tijd van maken in Eindhoven, met prachtige voetbalavonden.” Directeur voetbalzaken John de Jong is blij dat Madueke langer blijft: „Er was veel belangstelling van buitenlandse clubs voor Noni, maar wij wilden hem graag nog langer verbinden aan PSV. Na goede gesprekken met Noni en zijn familie is het gelukt om zijn contract te verlengen.”

Beloning voor Noni

Directeur voetbalzaken John de Jong reagert verheugd op het langer verblijf van Madueke: „Er was veel belangstelling van buitenlandse clubs voor Noni, maar wij wilden Noni graag nog langer verbinden aan PSV. Na goede gesprekken met Noni en zijn familie is het gelukt om zijn contract tot en met 2025 te verlengen. Wij zijn als club heel blij dat Noni blijft en we kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”