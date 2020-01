Nadal flipt na waarschuwing en kan naar huis

Rafael Nadal baalt na een fout. Ⓒ EPA

MELBOURNE - Rafael Nadal gaat na 2009 dit jaar niet zijn tweede Australian Open winnen. Dominic Thiem sloeg de 19-voudig major winnaar in een meeslepend gevecht in vier sets naar huis: 7-6, 7-6, 4-6, 7-6. De Oostenrijker stond op de Spanjaard in te beuken alsof zijn leven er vanaf hing en mag het in de halve finales opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev.