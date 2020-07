Nieuwe seizoen Eredivisie: pikante start en veel topduels in januari

Of beter gezegd: met de wedstrijd tussen de clubs die zich na het beëindigen van het vorige seizoen vanwege de coronacrisis gedupeerd voelden door de beslissingen van de KNVB. Het bestuur betaald voetbal besloot koploper Ajax en niet AZ het beste Champions League-ticket te geven. Dat besluit op basis van het doelsaldo werd bij de UEFA aangevochten door de Alkmaarders, die vinden dat het onderlinge resultaat de doorslag moet geven, maar nul op het rekest kregen.

Bekerfinalist FC Utrecht zag het startbewijs voor de groepsfase van de Europa League op basis van de stand op de ranglijst naar de andere finalist Feyenoord gaan, accepteerde dat aanvankelijk niet, maar legde zich er uiteindelijk toch bij neer. Opvallend is dat FC Utrecht en AZ op 1 augustus ook al tegen elkaar oefenen.

Toppers in Eredivisie

De wedstrijden tussen de topclubs in Nederland zijn komend seizoen allemaal in 2021. De eerste vier maanden (veertien speelronden) nemen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ het in de Eredivisie eerst op tegen andere clubs. Ajax - PSV is zondag 10 januari, tijdens de vijftiende speelronde, de eerste topper. Ook veel andere belangrijke wedstrijden, zoals derby's, zijn ingepland in het nieuwe jaar. De hoop is dat in het nieuwe jaar weer meer supporters in het stadion welkom zijn dan van september tot en met december.

Januari 2021 is een maand met veel clashes. PSV speelt kort na de uitwedstrijd tegen Ajax opnieuw een topper, woensdag 13 januari thuis tegen AZ. Zondag 17 januari neemt Ajax het in Amsterdam tegen Feyenoord op. Weer een week later treft Feyenoord AZ in Rotterdam. De maand januari eindigt met twee topwedstrijden: Feyenoord - PSV en AZ - Ajax. De overige zes duels tussen de vier topclubs zijn in de maanden daarna. De speeldata van de 22e tot de 34e speelronde zijn nog niet bekend. Die worden eind december gecommuniceerd. Feyenoord - Ajax is ingepland voor de 32e speelronde.

De eerste divisie begint vrijdag 28 augustus. Nieuw is dit jaar dat tijdens de laatste speelronde van elke periode er die vrijdag geen wedstrijd in de eredivisie is. De aandacht ligt dan volledig op de eerste divisie. Eerder was al bekendgemaakt dat er dit jaar geen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal is. De play-offwedstrijden worden afgewerkt over één duel in plaats van over twee duels.

