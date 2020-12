Ronald Koeman over steun Lionel Messi: ’Ik weet niet of ik me daardoor rustiger voel’

„Ik heb het niet live gezien, maar er vandaag in de kranten over gelezen. Ik heb me nooit zorgen gemaakt, nu al zeker niet. We moeten optimaal van zijn aanwezigheid profiteren.” Messi zei onder meer het seizoen bij Barcelona te zullen afmaken en pas daarna een beslissing te willen nemen over zijn toekomst.

Afgelopen zomer wilde de 33-jarige Argentijn nog vertrekken maar de forse transfersom van 700 miljoen euro voorkwam dat.

Wel zei Messi zich zorgen te maken over de club waar hij sinds zijn jeugd voetbalt. „Barcelona presteert slecht en het zal moeilijk worden om de ploeg terug te brengen naar het niveau waar die ooit was.”

Messi prak zijn steun uit aan Koeman. „Ik weet niet of ik me daardoor rustiger voel, maar ik waardeer het wel”, zei Koeman. „Hij is een belangrijke speler in een team dat in een overgangsjaar zit. Ik moet dingen veranderen en hij is een belangrijke pion daarbij.”