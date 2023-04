Bondscoach Andries Jonker haalt geblesseerde Vivianne Miedema bij Oranje

„Ik voel aan alles dat ze heel belangrijk is”, aldus Jonker, die het dinsdag in een oefenwedstrijd met Nederland opneemt tegen Polen. „Dit was de laatste gelegenheid voor het WK om haar bij de groep te halen. Na de wedstrijd tegen Polen gaat ze weer terug naar Engeland.”

Zonder Miedema wist Oranje vrijdag niet te winnen van Duitsland (0-1). Lineth Beerensteyn stond in de spits en miste enkele goede kansen. Tegen Polen krijgt ze opnieuw de kans. Beerensteyn vindt het prettig dat Miedema even bij de groep is. „Zij is ontzettend belangrijk voor deze groep, ook buiten het voetbal om. Je kunt altijd bij haar terecht, ook voor persoonlijke gesprekken. Daarin is ze ontzettend belangrijk. Ze zal ons straks alle steun geven, ook van afstand.”