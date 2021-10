Marianne Vos topt oranje podium bij eerste wereldbeker veldrijden

Betsema lag eerder in de race nog solo aan de leiding, maar werd door pech teruggeworpen. Daarna gingen Vos, Brand en Betsema met zijn drieën de laatste ronde in. Daarbij kwam Vos goed als eerste de laatste bocht uit, waarna de andere twee haar niet meer konden achterhalen.

„Ik heb ontzettend afgezien”, zei Vos. „Het parcours was zo snel. Elke bocht moest ik opnieuw vol aanzetten. In de laatste ronde was het alles of niets. Ik ken Lucinda vrij goed en weet dat ze niet veel ruimte laat en strijdt tot op de meet. Ongelooflijk dat het lukte.”

Met Annemarie Worst stond er nog een Nederlandse in de top vijf. Alleen de Zwitserse Jolanda Neff ’verpestte’ met een vierde plaats het rood-wit-blauwe feestje.

Komende week staan ook wereldbekerwedstrijden in Fayetteville (woensdag) en Iowa City (zondag) op het programma. De wereldbeker gaat daarna verder in België.