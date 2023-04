Uitslag kwalificatie: Verstappen pakt eerste Australische pole, Mercedes sterk

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

Het Formule 1-circus is neergestreken in Australië, waar dit weekeinde op Melbourne Park de derde race van het seizoen wordt verreden. Zaterdag begon om 07.00 uur de kwalificatie. Max Verstappen pakte zijn eerste pole position ooit Down Under. Lees onderaan dit bericht het liveblog terug.