Sport Kort: biljartwereld rouwt om overlijden Arie Weijenburg

Bekende biljarter Arie Weijenburg overleden

11:30 uur De biljartwereld is opgeschrikt door het bericht van het plotselinge overlijden, op 65-jarige leeftijd, van de bekende biljarter Arie Weijenburg.

Arie Weijenburg werd in 1987 de eerste master driebanden, waaraan de nationale titel was gekoppeld. Hij won in Rotterdam de finale van Frans de Vries en een jaar later in Amsterdam won hij opnieuw de titel door Ben Velthuis te verslaan.

Weijenburg heeft ook ruim 5 jaar deel uitgemaakt van de destijds proforganisatie Billiards Worldcup Association (BWA) en heeft successen geboekt tegen talrijke bekende topspelers uit de hele wereld.

In eigen land was hij een speler die vele jaren op het hoogste niveau heeft gespeeld en met driebandenteams als het Utrechtse Palais des Sports en het Brabantse Van Wanrooij vele prijzen wist te behalen.

Hoewel hij al geruime tijd met medische problemen kampte, komt zijn overleden als een grote schok voor de biljartwereld

Nieuw-Zeeland en Australië niet naar WK rugby

10:44 uur De rugbygrootmachten Australië en Nieuw-Zeeland hebben zich afgemeld voor het WK dat eind oktober in Engeland van start gaat. Ze willen hun spelers, trainers en officials zoveel als mogelijk beschermen tegen het coronavirus.

Nieuw-Zeeland veroverde driemaal de wereldtitel, Australië twee keer. Het volgende WK staat voor 2023 in Frankrijk op het programma.