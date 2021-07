Sport Kort: Twee zeges binnen 24 uur voor PSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennisser Griekspoor uitgeschakeld na opgave

16.11 uur: Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de derde ronde van het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad te bereiken. De hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst verloor de eerste set van de Fransman Benoît Paire (6-4) en gaf vervolgens ogenschijnlijk geblesseerd op.

De 25-jarige Griekspoor won vorige week het challengertoernooi van Amersfoort en klom naar de 105e positie van de wereldranglijst. Paire is de nummer 49 in die rangorde. Griekspoor, die Raemon Sluiter als coach heeft, was in de eerste ronde van het toernooi in Gstaad te sterk voor de Argentijn Juan Ignacio Londero.

PSV wint oefenduel met FC Eindhoven

14.25 uur: PSV heeft een besloten oefenduel met FC Eindhoven gewonnen (2-0). Cody Gakpo en Bruma maakten de doelpunten voor de nummer 2 van vorige seizoen in de Eredivisie.

PSV voetbalde met spelers die woensdag weinig of geen speeltijd kregen tijdens het gewonnen thuisduel met Galatasaray (5-1) in de tweede voorronde van de Champions League. Gakpo en Davy Pröpper speelden een helft mee. Mohamed Ihattaren, Nick Viergever en Jordan Teze verschenen ook aan de aftrap.

Montreal wil WK wielrennen in 2026 naar Canada halen

13.31 uur: Montreal heeft zich kandidaat gesteld voor de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen van 2026. De stad hoort tijdens de WK van september in het Belgische Leuven of het evenement voor de derde keer naar Canada gaat.

De WK wielrennen werden in 1974 ook al in Montreal gehouden. In 2003 streden de beste coureurs in Hamilton om wereldtitels. In 2022 (Australië) en 2025 (Afrika) worden de WK al buiten Europa afgewerkt. Voor de editie van 2025 is Rwanda favoriet.

Declerq verlengt contract bij Deceuninck - Quick-Step

12:32 uur De Belgische renner Tim Declercq heeft zijn contract bij Deceuninck - Quick-Step met twee seizoenen verlengd. De 32-jarige Declercq is bezig aan zijn vijfde seizoen bij ’The Wolfpack’, de bijnaam van het Belgische wielerteam.

Declercq speelt bij de ploeg van Patrick Lefevere een belangrijke rol in het aantrekken van de sprints. Mede dankzij het werk van Declerq behaalde de Brit Mark Cavendish vier ritzeges en de groene trui in de Tour de France.

„Ik ben heel blij dat ik bij dit team kan blijven”, aldus Declercq. „Het is leuk dat Patrick veel vertrouwen in me toont en dat ik snel kon bijtekenen. Ik ben tevreden met mijn rol binnen de ploeg en ik weet dat ik een bijdrage geleverd heb als we winnen.”

Bekende biljarter Arie Weijenburg overleden

11:30 uur De biljartwereld is opgeschrikt door het bericht van het plotselinge overlijden, op 65-jarige leeftijd, van de bekende biljarter Arie Weijenburg.

Arie Weijenburg werd in 1987 de eerste master driebanden, waaraan de nationale titel was gekoppeld. Hij won in Rotterdam de finale van Frans de Vries en een jaar later in Amsterdam won hij opnieuw de titel door Ben Velthuis te verslaan.

Weijenburg heeft ook ruim 5 jaar deel uitgemaakt van de destijds proforganisatie Billiards Worldcup Association (BWA) en heeft successen geboekt tegen talrijke bekende topspelers uit de hele wereld.

In eigen land was hij een speler die vele jaren op het hoogste niveau heeft gespeeld en met driebandenteams als het Utrechtse Palais des Sports en het Brabantse Van Wanrooij vele prijzen wist te behalen.

Hoewel hij al geruime tijd met medische problemen kampte, komt zijn overleden als een grote schok voor de biljartwereld

Nieuw-Zeeland en Australië niet naar WK rugby

10:44 uur De rugbygrootmachten Australië en Nieuw-Zeeland hebben zich afgemeld voor het WK dat eind oktober in Engeland van start gaat. Ze willen hun spelers, trainers en officials zoveel als mogelijk beschermen tegen het coronavirus.

Nieuw-Zeeland veroverde driemaal de wereldtitel, Australië twee keer. Het volgende WK staat voor 2023 in Frankrijk op het programma.