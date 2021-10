Louis van Gaal: ’Geschiedenis herhaalt zich bij FC Barcelona’

„Dat is typisch Barcelona. Als alles goed is en je levert geweldige bijdrages, zoals Frenkie de Jong de afgelopen twee jaar heeft laten zien, dan is er niets aan de hand. Op het moment dat het slecht gaat, zoekt men in Barcelona altijd naar de buitenlanders. In dit geval is de coach ook een buitenlander en een Nederlander. Dat heb ik ook meegemaakt. De geschiedenis herhaalt zich. Daar moet je niet van staan te kijken”, zei de bondscoach van het Nederlands elftal zondag in Zeist.

„Ik denk dat Frenkie daar heel goed mee omgaat. En Ronald Koeman en Luuk de Jong en Memphis Depay ook. Ik denk niet dat dat het grootste probleem is”, vervolgde Van Gaal, die het opnam voor zijn spelers. „Als ik naar de data van Memphis kijk in trainingen en wedstrijden... Ik heb nog nooit zo’n spits gehad. Iemand die zoveel loopt en diep gaat en ook in de bal komt. Dat is lovenswaardig.”

Op Frenkie de Jong had Van Gaal, na het duel met Letland van vrijdag, wel wat kritiek. „Soms denk ik wel eens, je loopt te veel. Ik vond hem tegen Letland niet balvast, dat heb ik hem ook gezegd.”

Spelletjesdier Van Gaal wacht op uitnodiging voor ’30 Seconds’

Van Gaal geniet van de manier waarop de spelers bij het Nederlands elftal met elkaar omgaan. De bondscoach zei dat zondag toen hem, naar aanleiding van een eerdere persconferentie, werd gevraagd hoe de ingeplande ontspanningsavond bij Oranje was verlopen.

„We hebben bijna iedere avond een ontspanningsavond. Het is ongelooflijk met deze groep”, aldus Van Gaal. „Gisteravond bijvoorbeeld speelden ze ’30 Seconds’. Ik ben zelf een spelletjesdier. Weet je hoe dat spel gaat? Dan zijn er twintig spelers, ik heb ze geteld, die om een tafel heen staan. Dan moeten ze zo’n kaartje draaien en dan moeten ze iets uitbeelden.”

Reserve-aanvoerder Georginio Wijnaldum corrigeerde de trainer. „Het is uitleggen”, aldus de middenvelder. „Ah, oké”, aldus Van Gaal. „Of ik zelf heb meegedaan? Nee, ik ben nog niet uitgenodigd. Maar het is echt geweldig. Het is een geweldige groep.”

Van Gaal is naast zijn spelers ook blij met de Nederlandse supporters. „Het stadion is maandagavond voor driekwart gevuld. Ik vind het geweldig dat wij de fans nog kunnen aantrekken tegen een ploeg als Gibraltar. Alleen daarom al vind ik dat we meer doelpunten moeten maken dan die ene vrijdag tegen Letland.”