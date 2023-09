‘Georginio Wijnaldum naar Saoedi-Arabië’

AMSTERDAM - Georginio Wijnaldum lijkt aan te sluiten bij de lange rij spelers die hun geluk beproeven in Saoedi-Arabië. Meerdere Franse media melden dat Paris Saint-Germain en Al Ettifaq een akkoord hebben bereikt over een transfer van de Nederlandse international, die in Parijs geen sportief perspectief meer heeft. Voormalig Liverpool-ster Steven Gerrard is de trainer van Al Ettifaq.

Georginio Wijnaldum. Ⓒ ANP/HH