Fraudezaak rond WK voetbal 2006 verjaard

Het drietal, voormalig bestuursleden van de Duitse voetbalbond DFB, zou samen met de toenmalige Zwitserse FIFA-official Urs Linsi leden van een toezichthoudend orgaan van de Duitse voetbalbond (DFB) hebben misleid over het werkelijke doel van een betaling van 6,7 miljoen euro.

Dat bedrag werd overgemaakt naar de inmiddels overleden zakenman Robert Louis Dreyfus voor een gala rond het WK dat nooit plaatsvond. Hetzelfde bedrag was vier jaar eerder door Dreyfus geleend aan Franz Beckenbauer, die destijds baas was van het organisatiecomité. Dat geld zou bij Mohamed Bin Hammam, zijn beland, een voormalig vicevoorzitter van de FIFA die levenslang is geschorst wegens omkoping.

Het proces in Bellinzona werd in maart vanwege de coronacrisis uitgesteld. "Maar door de verjaring op 27 april wordt de zaak niet meer behandeld", meldde Bernhard Isenring, advocaat van voormalig DFB-voorzitter Niersbach.