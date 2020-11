’Er staat nu weer een heel andere Michael van Gerwen’

Michael van Gerwen is lekker op dreef bij de Grand Slam of Darts. Ⓒ PDC

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat Michael van Gerwen naar zijn oude grootse vorm toegroeit. Tijdens zijn vier partijen op de Grand Slam of Darts gooide hij driemaal een gemiddelde van ruim 100, net zoals hij in maart bij zijn enige majortriomf tijdens het UK Open deed. Naar eigen zeggen is Mighty Mike nog niet helemaal de oude. Maar dat gaat wel niet lang meer duren, voorspelt hij.