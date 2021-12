Versnellingsbak Max Verstappen heel, geen straf in Jeddah

De WK-leider kwam tijdens de kwalificatie in Jeddah in de laatste bocht in aanraking met de muur en liep daardoor pole position mis. Er was vrees voor een beschadiging van de versnellingsbak, maar bronnen rond Red Bull Racing laten weten dat het onderdeel vandaag ‘gewoon’ te gebruiken is. Bij een wissel had Verstappen een gridstraf van vijf plekken moeten incasseren.

De Nederlander verdedigt een voorsprong van acht punten op Lewis Hamilton, met nog twee races te gaan. De Brit start in Jeddah vanaf pole position, met teamgenoot Valtteri Bottas naast hem op de eerste startrij. De race start om 18.30 uur Nederlandse tijd. Volgende week wordt nog geracet in Abu Dhabi.