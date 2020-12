Serie C-club met 9 man aan de aftrap door corona: ’Onzinnig’

Coach Federico Guidi uitte na afloop van de wedstrijd zijn ongenoegen over de Lega Pro, die de wedstrijd ondanks alles door had laten gaan. „Ik heb vandaag zelf gezien en gehoord hoe persoonlijke belangen boven ieders gezondheid zijn geplaatst”, zo vertelt hij via officiële kanalen. Volgens Guidi was Viterbese ook niet blij met het feit dat de wedstrijd doorging. „Maar het werd hen opgedragen gewoon het veld op te gaan.”

Koorts

Bij Casertana stonden er volgens de trainer ook drie spelers aan de aftrap met koorts. „Ze waren vlak voor de wedstrijd negatief getest via een sneltest, maar ze hadden wel gewoon koortsverschijnselen. Dat is gevaarlijk voor zowel hen als de tegenstander. Wat als er iets met hen was gebeurd? Had de bond dan de schuld gekregen?”

Gebroken voet

Volgens Guidi heeft de Lega Pro er alles aan gedaan om de spelers van Casertana fit te verklaren. Zo ook Alexander Bordin. De middenvelder was inderdaad niet besmet, maar is nog wel herstellende van een gebroken voet. „Dat is volslagen onzinnig.” Toch had de trainer ook nog lovende woorden in petto. „De spelers die het veld op gingen, hebben zich volledig gegeven. Ik kan niet anders dan een trotse coach zijn.”

Stormram Verstappen

Ook in Duitsland zorgde het coronavirus dit weekeinde voor aparte voetbaltaferelen. De Nederlandse reservekeeper van Würzburger Kickers Erik Verstappen maakte zijn debuut voor de club uit de Tweede Bundesliga als spits. De doelman annex stormram kon het tij voor zijn ploeg niet meer keren. Het werd uiteindelijk 2-0 voor Darmstadt.