Argentijnse voetbalvedette Higuaín kondigt pensioen aan

19.59 uur: De Argentijnse voetballer Gonzalo Higuaín heeft zijn afscheid aangekondigd. De speler van Inter Miami stopt aan het einde van het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer. De 34-jarige aanvaller hoopt zijn pensioen in te gaan met de titel.

„De dag is gekomen om afscheid te nemen van het voetbal, een beroep dat me zoveel heeft gegeven. Ik voel me bevoorrecht dat ik goede én slechte momenten heb mogen beleven”, zei hij geëmotioneerd op een persconferentie die werd bijgewoond door de hele selectie van Inter Miami.

Higuaín speelde 75 keer voor het Argentijnse elftal en was goed voor 31 interlandgoals. In zijn beste jaren was hij sterspeler bij Real Madrid, Napoli en Juventus. Met Real veroverde hij drie landskampioenschappen; hij maakte 107 doelpunten voor de Spaanse topclub in 190 wedstrijden. Bij Napoli scoorde hij 71 keer in 104 wedstrijden.

„Ik neem mooie momenten mee in mijn hoofd en in mijn hart. Ik heb een prachtige carrière gehad en meer bereikt dan ik me ooit kon voorstellen. Het zou een droom zijn om mijn carrière af te sluiten als kampioen in de MLS”, aldus Higuaín, die de laatste tijd nog in bloedvorm steekt. Hij maakte 12 goals voor Inter Miami in de laatste 14 wedstrijden.

Evenepoel beslist pas over Giro of Tour na zien routeschema

19.01 uur: Wereldkampioen Remco Evenepoel wil eerst het parcours van de Tour de France en de Giro d’Italia zien voordat hij beslist of hij in een van deze twee grote wielerrondes zal uitkomen. Dat zei de 22-jarige Belgische wielrenner in Binche, waar hij dinsdag met Binche-Chimay-Binche zijn laatste koers van dit jaar rijdt.

Het wordt de eerste koers waarin hij zijn regenboogtrui zal showen. Evenepoel werd ruim een week geleden wereldkampioen in het Australische Wollongong.

De renner van Quick-Step - Alpha Vinyl won dit najaar al de Ronde van Spanje. Met name de Belgische wielerfans zien hem graag komend jaar deelnemen aan de Tour de France. Zijn teambaas Patrick Lefevere liet al weten de winnaar van ook Luik-Bastenaken-Luik volgend jaar nog niet in zijn Tourploeg te willen opnemen.

„Ik weet dat sinds mijn overwinning in de Vuelta veel mensen me snel in de Tour de France willen zien”, vertelde Evenepoel tijdens een persmoment in Binche. „We zullen eerst de routes van beide rondes bestuderen en met name het aantal bergetappes en tijdritten. Pas als we dat weten kunnen we een beslissing nemen.”

Het routeschema van de Giro wordt op 17 oktober bekendgemaakt, de Tourpresentatie volgt tien dagen later.

Letschert vindt club in Denemarken

18.12 uur: Verdediger Timo Letschert heeft een nieuwe club gevonden. De voormalig voetballer van clubs als FC Utrecht, Hamburger SV en AZ heeft een contract tot het einde van dit jaar ondertekend bij het Deense Lyngby Boldclub, dat na elf duels laatste staat in de Superliga. Het contract van Letschert bij AZ werd in augustus in onderling overleg ontbonden. Lyngby hoefde daarom geen transferbedrag neer te tellen voor de 29-jarige verdediger.

Bij Lyngby wordt hij medespeler van Alfred Finnbogason, de 33-jarige IJslander die tien jaar geleden bij sc Heerenveen in de Eredivisie speelde.

Volgens directeur Andreas Byder is Letschert niet voor de korte termijn aangetrokken, hoewel zijn contract anders doet vermoeden. „Timo heeft ervaring op een hoger niveau. Hij zal mogelijk nog een achterstand hebben omdat hij de afgelopen maanden niet gespeeld heeft. We gaan de komende maanden bekijken of hij voor een langere verbintenis in aanmerking komt”, aldus Byder.

Go Ahead ruim een maand zonder keeper Mulder

17.05 uur: Go Ahead Eagles kan vier tot zes weken niet beschikken over keeper Erwin Mulder. De 33-jarige doelman liep afgelopen vrijdag tijdens een training een handblessure op.

Mulder is dit seizoen in de Eredivisie nog niet in actie gekomen voor Go Ahead. Jeffrey de Lange is de eerste doelman in Deventer. Met De Lange op doel speelde Go Ahead afgelopen zaterdag met 1-1 gelijk tegen Ajax.

Mulder tekende deze zomer een contract voor één jaar bij de Eagles. De afgelopen twee seizoenen speelde hij voor sc Heerenveen.

De Jong laat Haase kansloos in Spanje

16.27 uur: Jesper de Jong heeft Robin Haase kansloos gelaten in de openingsronde van een challengertoernooi in het Spaanse Alicante. Het werd in 53 minuten 6-3 6-1 voor de 22-jarige nummer 225 van de wereld. Haase (35) bezet plek 300 op de mondiale ranglijst.

De Jong is op basis van de wereldranglijst de nummer 6 van Nederland, Haase de nummer 7. Ze maakten beiden geen deel uit van het Daviscup-team dat zich vorige maand verzekerde van deelname aan de Daviscup Finals.

Miedema en Van de Donk treffen elkaar in Champions League vrouwen

16.21 uur: Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk treffen elkaar in de groepsfase van de Champions League voor vrouwen. Het Arsenal van Miedema en het Olympique Lyon van Van de Donk, voormalig speler van Arsenal, werden ook aan Juventus en FC Zürich gekoppeld. Bij Juve staat Lineth Beerensteyn onder contract.

Miedema plaatste zich ten koste van de voetbalsters van Ajax voor de poulefase van het prestigieuze clubtoernooi. In Londen werd het 2-2 en in Amsterdam 1-0 voor de Engelsen. Miedema maakte op De Toekomst het beslissende doelpunt.

Lyon is de titelhouder in de Champions League. Vorig jaar was de Franse club in de finale te sterk voor FC Barcelona, dat werd ingedeeld met Bayern München, het Zweedse Rosengård en Benfica.

Het Paris Saint-Germain van Lieke Martens en Jackie Groenen kwam in een poule terecht met Chelsea, Real Madrid en Vllaznia uit Albanië.

De eerste duels worden op woensdag 19 en donderdag 20 oktober gespeeld.

Ballerini sprint naar zege in wielerkoers Coppa Bernocchi

16.11 uur: De Italiaan Davide Ballerini heeft de Italiaanse wielerkoers Coppa Bernocchi gewonnen. De renner van Quick-Step - Alpha Vinyl was in Legnano de snelste in een sprint van een grote groep. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong werd tweede, de Italiaan Stefano Oldani derde.

De koers ging na een lange aanloop over een lokale omloop waar zeven keer de Piccolo Stelvio moest worden beklommen, een klim van anderhalve kilometer met een gemiddelde stijging van 6,7 procent. Zoals vaak leverde het ook dit jaar geen schifting op en snelde een grote groep richting de finish in Legnano.

Voor de 28-jarige Ballerini was het zijn tweede zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ronde van Wallonië.

Eintracht Frankfurt mist Götze in Champions League tegen Spurs

14.09 uur: De Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt mist dinsdag Mario Götze in de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De oud-speler van PSV kampt met een enkelblessure, zaterdag opgelopen tijdens de competitiezege op koploper 1. FC Union Berlin in de Bundesliga (2-0).

„Hij heeft te veel pijn”, zei trainer Oliver Glasner. „Het is heel jammer dat Mario er niet bij is. Maar ik heb veel vertrouwen in de spelers die wel beschikbaar zijn, zij kunnen het verlies van Mario opvangen.” Götze opende tegen Union Berlin de score. Hij moest zich halverwege de tweede helft laten vervangen.

Eintracht Frankfurt, vorig seizoen winnaar van de Europa League, begon de Champions League met een zware nederlaag voor eigen publiek tegen Sporting Portugal (0-3). De Duitse club herstelde zich met winst in Frankrijk op Olympique Marseille (0-1). Ook Tottenham Hotspur heeft 3 punten, na de winst op Marseille (2-0) en de nederlaag bij Sporting (2-0).

Simon Yates mist Ronde van Lombardije na val

13.08 uur: Simon Yates moet na een val tijdens een trainingsrit de Ronde van Lombardije aan zich voorbij laten gaan. De 30-jarige renner van de Australische ploeg BikeExchange-Jayco beëindigt zijn seizoen en gaat zich richten op volgend jaar. Yates, in 2018 winnaar van de Ronde van Spanje, heeft volgens het team lichte verwondingen opgelopen bij zijn valpartij.

„Simon zet een punt achter dit seizoen en gaat nu rusten, herstellen en toewerken naar 2023”, aldus BikeExchange-Jayco. Yates eindigde begin dit jaar als tweede in Parijs-Nice. De Brit stapte zowel in de Giro als de Vuelta af. In Spanje was dat vanwege een coronabesmetting, terwijl hij op de vijfde plaats in het klassement stond. In de Ronde van Italië won Yates twee etappes, waaronder de individuele tijdrit in Boedapest, voordat hij de Giro verliet.

De Ronde van Lombardije is zaterdag de laatste klassieker van het jaar. De renners rijden over 253 kilometer van Bergamo naar Como.

Hockeysters Oranje hervatten training zonder De Goede

12.36 uur: De Nederlandse hockeysters hebben de training hervat zonder Eva de Goede. Paul van Ass, de nieuwe bondscoach van Oranje, stond maandag voor het eerst op het trainingsveld.

De 33-jarige De Goede, die eerder dit jaar revalideerde na een zware knieblessure, heeft volgens de Nederlandse hockeybond KNHB „in goed overleg” besloten geen deel uit te maken van de trainingsgroep. „Van Ass geeft haar nu de ruimte om te herstellen van de pittige periode die achter haar ligt. Bovendien was het een wens van De Goede zich in alle rust voor te kunnen bereiden op haar huwelijk in februari 2023”, aldus de KNHB.

De Goede werd vorig jaar in Tokio voor de derde keer olympisch kampioene. Na de titel liet ze in het midden of ze in 2024 in Parijs opgaat voor haar vierde gouden plak. Ze deed afgelopen zomer wel mee aan het WK in Nederland en Spanje. Oranje pakte daar de wereldtitel.

Van Ass (62), die werd aangesteld als opvolger van Alyson Annan, riep 21 speelsters op voor de trainingsperiode. Mogelijk breidt hij zijn selectie later nog uit. Half december komt Nederland in de Pro League twee keer uit tegen Argentinië.

Makkelie fluit duel Champions League tussen Chelsea en AC Milan

12.23 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld voor het Champions League-duel tussen Chelsea en AC Milan. De Nederlandse arbiter wordt woensdag in Londen bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Dennis Higler fungeert als VAR.

Milan gaat in groep E op kop met 4 punten uit twee wedstrijden. Hekkensluiter Chelsea heeft 1 punt. Het duel op Stamford Bridge begint om 21.00 uur.

Sevilla-verdediger Rekik loopt spierblessure op

11.15 uur: Karim Rekik staat enige tijd buitenspel. De verdediger van Sevilla FC heeft zaterdag tijdens het duel met Atlético Madrid een spierblessure in zijn bovenbeen opgelopen, zo meldt zijn Spaanse club.

Rekik verliet tijdens de 2-0-thuisnederlaag na een half uur het veld. Het is nog onduidelijk hoelang de 27-jarige Nederlander uit de roulatie is met de kwetsuur. Vorig seizoen kampte hij met een vergelijkbare blessure.

De viervoudig international kwam dit seizoen vijf keer in actie voor de nummer 17 van de Spaanse competitie.

Barça ook zonder De Jong en Depay naar Milaan voor duel met Inter

09.35 uur: Frenkie de Jong en Memphis Depay ontbreken ook in de selectie van FC Barcelona voor het duel met Internazionale in de Champions League. De internationals van Oranje hielden aan de afgelopen interlandperiode een bovenbeenblessure over.

De Jong (25) en Depay (28) ontbraken afgelopen weekend ook op Mallorca, waar Barça de uitwedstrijd tegen Real Mallorca met 1-0 wist te winnen. Robert Lewandowski maakte het winnende doelpunt. De Catalanen delen in La Liga de koppositie met Real Madrid, dat zondagavond tegen Osasuna niet verder kwam dan 1-1.

FC Barcelona reist met 21 spelers af naar Italië, waar de aftrap dinsdag om 21.00 uur is. Na twee duels in de Champions League heeft de ploeg van trainer Xavi 3 punten, evenveel als Inter.

Veldrijders Van der Haar en Brand naar wereldbekerstart in VS

08.53 uur: De veldrijders Lars van der Haar en Lucinda Brand voeren de Nederlandse afvaardiging aan bij de start van de wereldbeker in de Verenigde Staten. Het seizoen begint zondag in Waterloo, een week later staat de wereldbekerwedstrijd van Fayetteville op het programma.

Van der Haar en Brand zijn de regerend Europees kampioenen. Brand (33) won afgelopen seizoen ook de wereldbeker, die werd gedomineerd door de Nederlandse veldrijdsters. Van der Haar (31) was bij de mannen de beste Nederlander op de vijfde plek, achter vier Belgen.

Bondscoach Gerben de Knegt gaat met drie mannen en negen vrouwen naar de Verenigde Staten. „Fem van Empel en Lucinda Brand zijn het seizoen gestart met overwinningen en hopen die lijn door te trekken”, zegt De Knegt. „De strijd met de Canadese en Amerikaanse renners geeft weer een completer beeld van de verhoudingen aan de top. Niet iedereen heeft ervoor gekozen om deze twee wereldbekers op te nemen in hun programma, maar we hebben wel degelijk een sterk blok aan de start staan die kan meedoen voor de zeges.”

Van der Haar rijdt alleen in Waterloo. De nummer 2 van de WK slaat de wedstrijd in Fayetteville over. In die Amerikaanse plaats werden afgelopen seizoen de wereldkampioenschappen gehouden.

De wereldbeker bestaat uit veertien wedstrijden, waarvan twee in Nederland: op 13 november in Beekse Bergen en op 27 november in Hulst. De cross in Rucphen viel onlangs vanwege „onvoorziene omstandigheden” af.