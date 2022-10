Sport kort: Makkelie naar Stamford Bridge

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hockeysters Oranje hervatten training zonder De Goede

12.36 uur: De Nederlandse hockeysters hebben de training hervat zonder Eva de Goede. Paul van Ass, de nieuwe bondscoach van Oranje, stond maandag voor het eerst op het trainingsveld.

De 33-jarige De Goede, die eerder dit jaar revalideerde na een zware knieblessure, heeft volgens de Nederlandse hockeybond KNHB „in goed overleg” besloten geen deel uit te maken van de trainingsgroep. „Van Ass geeft haar nu de ruimte om te herstellen van de pittige periode die achter haar ligt. Bovendien was het een wens van De Goede zich in alle rust voor te kunnen bereiden op haar huwelijk in februari 2023”, aldus de KNHB.

De Goede werd vorig jaar in Tokio voor de derde keer olympisch kampioene. Na de titel liet ze in het midden of ze in 2024 in Parijs opgaat voor haar vierde gouden plak. Ze deed afgelopen zomer wel mee aan het WK in Nederland en Spanje. Oranje pakte daar de wereldtitel.

Van Ass (62), die werd aangesteld als opvolger van Alyson Annan, riep 21 speelsters op voor de trainingsperiode. Mogelijk breidt hij zijn selectie later nog uit. Half december komt Nederland in de Pro League twee keer uit tegen Argentinië.

Makkelie fluit duel Champions League tussen Chelsea en AC Milan

12.23 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld voor het Champions League-duel tussen Chelsea en AC Milan. De Nederlandse arbiter wordt woensdag in Londen bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Dennis Higler fungeert als VAR.

Milan gaat in groep E op kop met 4 punten uit twee wedstrijden. Hekkensluiter Chelsea heeft 1 punt. Het duel op Stamford Bridge begint om 21.00 uur.

Sevilla-verdediger Rekik loopt spierblessure op

11.15 uur: Karim Rekik staat enige tijd buitenspel. De verdediger van Sevilla FC heeft zaterdag tijdens het duel met Atlético Madrid een spierblessure in zijn bovenbeen opgelopen, zo meldt zijn Spaanse club.

Rekik verliet tijdens de 2-0-thuisnederlaag na een half uur het veld. Het is nog onduidelijk hoelang de 27-jarige Nederlander uit de roulatie is met de kwetsuur. Vorig seizoen kampte hij met een vergelijkbare blessure.

De viervoudig international kwam dit seizoen vijf keer in actie voor de nummer 17 van de Spaanse competitie.

Barça ook zonder De Jong en Depay naar Milaan voor duel met Inter

09.35 uur: Frenkie de Jong en Memphis Depay ontbreken ook in de selectie van FC Barcelona voor het duel met Internazionale in de Champions League. De internationals van Oranje hielden aan de afgelopen interlandperiode een bovenbeenblessure over.

De Jong (25) en Depay (28) ontbraken afgelopen weekend ook op Mallorca, waar Barça de uitwedstrijd tegen Real Mallorca met 1-0 wist te winnen. Robert Lewandowski maakte het winnende doelpunt. De Catalanen delen in La Liga de koppositie met Real Madrid, dat zondagavond tegen Osasuna niet verder kwam dan 1-1.

FC Barcelona reist met 21 spelers af naar Italië, waar de aftrap dinsdag om 21.00 uur is. Na twee duels in de Champions League heeft de ploeg van trainer Xavi 3 punten, evenveel als Inter.

Veldrijders Van der Haar en Brand naar wereldbekerstart in VS

08.53 uur: De veldrijders Lars van der Haar en Lucinda Brand voeren de Nederlandse afvaardiging aan bij de start van de wereldbeker in de Verenigde Staten. Het seizoen begint zondag in Waterloo, een week later staat de wereldbekerwedstrijd van Fayetteville op het programma.

Van der Haar en Brand zijn de regerend Europees kampioenen. Brand (33) won afgelopen seizoen ook de wereldbeker, die werd gedomineerd door de Nederlandse veldrijdsters. Van der Haar (31) was bij de mannen de beste Nederlander op de vijfde plek, achter vier Belgen.

Bondscoach Gerben de Knegt gaat met drie mannen en negen vrouwen naar de Verenigde Staten. „Fem van Empel en Lucinda Brand zijn het seizoen gestart met overwinningen en hopen die lijn door te trekken”, zegt De Knegt. „De strijd met de Canadese en Amerikaanse renners geeft weer een completer beeld van de verhoudingen aan de top. Niet iedereen heeft ervoor gekozen om deze twee wereldbekers op te nemen in hun programma, maar we hebben wel degelijk een sterk blok aan de start staan die kan meedoen voor de zeges.”

Van der Haar rijdt alleen in Waterloo. De nummer 2 van de WK slaat de wedstrijd in Fayetteville over. In die Amerikaanse plaats werden afgelopen seizoen de wereldkampioenschappen gehouden.

De wereldbeker bestaat uit veertien wedstrijden, waarvan twee in Nederland: op 13 november in Beekse Bergen en op 27 november in Hulst. De cross in Rucphen viel onlangs vanwege „onvoorziene omstandigheden” af.