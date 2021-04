Ongemakkelijk: bokser wil knuffelen tijdens staredown

De 37-jarige bokser, geboren in Zimbabwe, benaderde zijn opponent Joseph Parker (29) tijdens de face-off voor niets minder dan een knuffel. Het zorgde voor een ongemakkelijke situatie, waar beide heren na afloop met enige gene om konden lachen.

Chisora en Parker lijken het sowieso prima met elkaar te kunnen vinden. Dat bleek eerder deze week, toen ze samen werd gespot tijdens een ontbijt. Zaterdag is er geen tijd voor vriendelijkheden en nemen beide heren het in Manchester tegen elkaar op.

Chisora kwam vorig jaar voor het laatst in actie. Hij werd toen door Oekraïner Oleksandr Usyk op zijn tiende nederlaag in 42 gevechten getrakteerd. Tegen Parker hoopt hij het juiste spoor weer te vinden.

Parker is inmiddels vier partijen op een rij ongeslagen. In 2018 verloor hij voor laatst (twee keer), onder anderen van Anthony Joshua, die destijds de WBO-titel van de Nieuw-Zeelander overnam. Joshua strijdt later dit jaar tegen Tyson Fury om de zes meest prestigieuze bokstitels.

Badr Hari

Anderhalve jaar geleden verbaasde Badr Hari vriend en vijand tijdens de staredown voor zijn tweede gevecht met Rico Verhoeven. Waar de twee het verbaal eigenlijk altijd aan de stok besloot de Amsterdammer zijn rivaal uit het niets een hand te geven. Het gebaar werd door zijn tegenstander gewaardeerd.

„We keken elkaar aan. Het was scherp, intens en we gaven elkaar een hand. ZO van: hè, succes morgen en we gaan er een show van maken. We schrijven samen kickboksgeschiedenis”, zo vertelde Verhoeven, die uiteindelijk net als de eerste keer zegevierde vanwege een blessure bij Hari.