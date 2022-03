Premium Het beste van De Telegraaf

ViaPlay gaat meer de diepte in met Formule 1-uitzendingen

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Christijan Albers Ⓒ ANP/HH

ViaPlay heeft in tegenstelling tot de met pech uitgevallen Max Verstappen een bemoedigende start van het nieuwe Formule 1-seizoen beleefd. De sportzender, die de uitzendrechten van de koningsklasse overnam van Ziggo, zet in op meer kennis en kunde en lijkt daarin vooralsnog te slagen. Al valt er natuurlijk nog voldoende te verbeteren, maar dat is logisch met een nieuw team van presentatoren, analisten, verslaggevers en commentatoren.