’De keuzes van Ferry en mij zouden elkaar niet moeten beïnvloeden’ Zien we Ranomi Kromowidjojo voor het laatst in actie?

Door Nick Tol

Ranomi Kromowidjojo doet vanaf donderdag mee aan de WK Kortebaan in Abu Dhabi. Ⓒ Foto Getty Images

AMSTERDAM - Zien we Ranomi Kromowidjojo deze week voor het laatst in actie op een groot toernooi? De vijftienvoudig wereldkampioene verschijnt vanaf donderdag op de startblokken bij de WK Kortebaan in Abu Dhabi, de stad waar Max Verstappen afgelopen zondag geschiedenis schreef. De 31-jarige topzwemster neemt aansluitend vakantie, waarin ze zich in alle rust gaat bezinnen op haar sportieve toekomst.