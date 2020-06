Sneijder wil trainer worden: ’Het kriebelt steeds meer’

„Ik weet zeker dat ik trainer ga worden. Het is steeds meer gaan kriebelen. De kans is groot dat ik mijn papier ga halen”, aldus de 36-jarige Sneijder, bij de presentatie van zijn autobiografie, opgetekend door Kees Jansma.

Mark van Bommel, ook aanwezig bij het persmoment, weet zeker dat Sneijder een goede trainer wordt. „Wesley heeft op een heel hoog niveau gespeeld. Daardoor weet hij hoe spelers zich voelen en kan hij dingen goed overbrengen. Het zou zomaar kunnen dat we straks als trainers tegenover elkaar staan.

„Dat wordt een mooie strijd”, aldus de voormalig PSV-trainer, die bij Oranje vaak samenspeelde met Sneijder, maar ook vaak tegenover de oud-Ajacied stond.

Wesley Sneijder en Mark van Bommel zitten stuk na de verloren WK-finale met Oranje in 2010. Ⓒ DE TELEGRAAF

„In het begin was onze band niet goed”, blikt Van Bommel terug. „Er was veel irritatie. Hij speelde natuurlijk bij Ajax en ik bij PSV. Ik was irritant en hij hartstikke goed. Ik had ook angst om tegen hem te spelen, maar toen we teamgenoten werden, werd de waardering naar elkaar steeds groter. We hebben de derby van Milaan tegen elkaar gespeeld, hij heeft mij verslagen in de Champions League-finale en samen hebben we de WK-finale verloren. Dat was denk ik de grootste teleurstelling in onze carrières. Buiten het voetbal hebben we altijd contact gehouden.”

Wesley Sneijder (rechts) versloeg in 2010 met Internazionale het Bayern München van Arjen Robben (links) en Mark van Bommel (midden) in de finale van de Champions League. Ⓒ AFP

Sneijder zou het prachtig vinden om Van Bommel langs de zijnlijn tegen te komen. „We hebben jarenlang met elkaar opgetrokken bij Oranje. Als je dan als trainers tegenover elkaar komt te staan, dan is dat wel een droom eigenlijk.”