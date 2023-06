Erwin van de Looi ziet Jong Oranje ’opmerkelijke’ nederlaag voorkomen

Jong Oranje begon net als in het openingsduel met Jong België (0-0) vrij overtuigend. „Ook toen hadden we al snel op voorsprong kunnen komen. Nu kregen we via Brian Brobbey een hele grote kans. In plaats van 1-0 voor ons, was het vlak daarna 1-0 voor Portugal”, aldus Van de Looi over de treffer van André Almeida.

Via Brobbey maakte Jong Oranje in de slotfase van de tweede helft alsnog de belangrijke 1-1. „We bleven ons plan volgen, waren geduldig en zochten voetballend naar de oplossing. Wanneer je de lange bal door het midden gaat spelen, dan breng je de tegenstander in zijn kracht. Je moet blijven voetballen als je beter bent. Uiteindelijk kregen we daarvoor de beloning”, vervolgde Van de Looi. „Portugal heeft misschien maar twee keer op doel geschoten. Het was opmerkelijk geweest wanneer we deze wedstrijd hadden verloren.”

Jong Oranje heeft plaatsing voor de kwartfinales in eigen hand. Een zege op Jong Georgië volstaat dinsdag. Van de Looi: „We hebben twee wedstrijden gespeeld tegen toplanden en nu volgt een finale in de poule. Dat is heel mooi, iets om naar uit te kijken.”