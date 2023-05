Premium Het beste van De Telegraaf

Tot welk bedrag wil Tottenham gaan om doorlopende contract af te kopen? Alleen hoogte afkoopsom nog te bepalen voor Arne Slot

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Arne Slot Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Feyenoord heeft in de persoon van algemeen directeur Dennis te Kloese de eerste aanval van Tottenham Hotspur afgeslagen. Een ferm ’nee’ van Te Kloese zelf op het moment dat hij de job van technisch directeur in Londen kon krijgen, zorgde meteen voor duidelijkheid bij voorzitter Daniel Levy op White Hart Lane. Maar de volgende aanval, die in het midden van deze week wordt verwacht, kan wel eens voor schade aan het Rotterdamse voetbalbolwerk gaan zorgen.