Neymar dit jaar niet meer in actie voor PSG

Atletiek: Wereldrecordhouder Mayer dwingt deelname olympische tienkamp af

19.19 uur: Kevin Mayer, de Franse wereldrecordhouder op de tienkamp, heeft op het eiland La Réunion deelname aan de Olympische Spelen in Tokio afgedwongen. Hij kwam tot 8552 punten, ruimschoots meer dan de limietscore van 8350 punten.

De 28-jarige Mayer had sinds zijn wereldrecord van 9126 punten ruim twee jaar geleden in Talence geen tienkamp meer afgewerkt. Blessures speelden hem parten, onder meer tijdens het WK van Doha in 2019, waar hij de strijd voortijdig moest staken.

De tienkamp op het eiland in de Indische Oceaan ten oosten van Madagascar werd op initiatief van de atleet georganiseerd. Hij wilde zo snel mogelijk aan de limiet voldoen om zich rustig voor te kunnen bereiden op de olympische tienkamp in Tokio.

Voetbal: NEC verliest in Nijmegen van Top Oss

19.03 uur: NEC heeft voor de eerste keer in bijna drie maanden een wedstrijd verloren in de Keuken Kampioen Divisie. De thuiswedstrijd tegen middenmoter TOP Oss eindigde in 0-1. Kyvon Leidsman maakte op slag van rust het doelpunt.

Door de vierde competitienederlaag verloor NEC de aansluiting met de clubs uit de hoogste regionen. De Nijmeegse ploeg staat op de vijfde plek.

Eerder op de dag won De Graafschap op eigen veld met 3-1 van Jong FC Utrecht. Aanvaller Ralf Seuntjens was bij de thuisclub de gevierde man met twee doelpunten. Zijn eerste treffer was van grote schoonheid. De 31-jarige Brabander werd aangespeeld rond de middellijn en haalde meteen uit. Voor de ver uit zijn doel staande doelman Joey Houweling was er geen redden aan.

De Graafschap staat derde, op 5 punten van koploper SC Cambuur, dat zondag bij Excelsior aantreedt.

Voetbal: Neymar deze maand niet meer in actie voor PSG

18.10 uur: Neymar komt deze maand niet meer in actie voor Paris Saint-Germain. De 28-jarige spits heeft nog een aantal weken nodig om te herstellen van een enkelblessure, die hij afgelopen zondag opliep in de verloren thuiswedstrijd (0-1) tegen Olympique Lyon.

In dat duel kreeg de Zuid-Amerikaanse topspeler in de extra tijd een harde charge op zijn linkerenkel te verduren van zijn landgenoot Thiago Mendes. Neymar verliet met betraande ogen het veld per brancard. Thiago Mendes ging door een rode kaart eveneens naar de catacomben. Neymar miste afgelopen woensdag al de gewonnen competitiewedstrijd (2-0) tegen Lorient.

„De verwachting is dat Neymar in januari zijn rentree maakt”, liet PSG weten. De Franse kampioen speelt in december nog tegen koploper OSC Lille (zondag) en Racing Straatsburg (woensdag). De eerste wedstrijd van Paris SG in het nieuwe jaar is op 6 januari bij Saint-Etienne.

Waterpolo: Bekertoernooi begint op 23 januari

14.55 uur: De topteams hervatten het seizoen op 23 januari met het bekertoernooi. Dat is besloten na overleg tussen zwembond KNZB, NOC*NSF en alle Eredivisie-verenigingen. De competitie in de Eredivisie bij de vrouwen begint op 13 februari, de mannen starten twee weken later. Topcompetities in tal van sporten zijn sinds 17 december weer mogelijk ondanks de lockdown.

Eerder in de week werd februari nog genoemd als startdatum na de coronapauze. „Het is de laatste dagen heel snel gegaan”, zegt Edwin Hoogerwerf, projectleider waterpolo- en breedtesport van de KNZB, op waterpolo.nl. „De verenigingen worden op 4 januari voorzien van antigeentesten, die erkend zijn door NOC*NSF en de internationale zwembond FINA. Vanaf dat moment kan er begonnen worden met het testen van de selecties en in groepsverband worden getraind.”

Een ander punt was de openstelling van de zwembaden. Hoogerwerf: „De veiligheidsregio’s en sportgemeentes hebben een brief van NOC*NSF ontvangen, waarin bekrachtigd wordt dat de zwembaden van Eredivisie-verenigingen open mogen voor de ploegen. Alle zwembaden werken mee, indien er wordt voldaan aan strenge voorwaarden. Afgaande op de manier waarop de nationale selecties de afgelopen maanden hebben getraind, zijn we ervan overtuigd dat veilig sporten mogelijk is.”

Skiën: Kilde wint afdaling Val Gardena

14.19 uur: De Noor Aleksander Aamodt Kilde heeft zijn tweede wereldbekerzege in twee dagen geboekt. Nadat hij vrijdag in Val Gardena al de beste was geweest op de super-G, volgde een dag later de winst in de eerste afdaling van het seizoen. De Noor was een fractie sneller dan de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle. De Zwitser Beat Feuz, voormalig wereldkampioen en drievoudig winnaar van de wereldbeker in de snelheidsdiscipline, werd derde.

Voor Kilde was het zijn zesde wereldbekerzege ooit. Die bracht hem aan de leiding in het overall-wereldbekerklassement waarin hij de Zwitser Marco Odermatt en de Fransman Alexis Pinturault achter zich houdt. Beiden kwamen niet in actie in Val Gardena.

Olympisch kampioen Sofia Goggia won in Val d’Isère de tweede afdaling van het seizoen bij de vrouwen. De Italiaanse hield de Zwitserse Corinne Suter, vrijdag de beste bij de seizoensopener, achter zich. In tegenstelling tot vrijdag waren er geen zware crashes. De Oostenrijkse Nicole Schmidhofer was het voornaamste slachtoffer. Ze ligt er met een gescheurde kruisband de rest van het seizoen uit.

Basketbal: Europese groepsduels Den Bosch in eigen hal

13.20 uur: De mannen van Heroes Den Bosch spelen eind januari in de Maaspoort hun groepswedstrijden voor de FIBA Europe Cup. De internationale bond heeft de club niet alleen de organisatie van de duels uit poule F toegewezen. Ook de teams uit groep A komen naar Den Bosch voor hun groepsduels.

Heroes neemt het op tegen de Wit-Russen van BC Borisfen, het Russische BC Parma Perm en Donar uit Groningen. In poule A spelen het Belgische Belfius Mons-Hainaut, het Griekse Iraklis BC, het Hongaarse Egis Kormend en het Italiaanse Reggio Emilia.

„Niet één, maar twee Europese toernooien naar onze stad halen is een grote prestatie”, zegt clubeigenaar Bob van Oosterhout. „Het is de professionele manier van werken en de hulp van partners geweest, die de FIBA hebben overtuigd om Den Bosch aan te wijzen als host voor de twee poules.” De duels worden gespeeld tussen 24 en 30 januari.

Zeilen: Sydney-Hobart afgelast wegens corona-uitbraak

11:50 uur De befaamde zeilrace Sydney-Hobart, die op tweede kerstdag zou beginnen, gaat niet door. De wedstrijd is afgelast na de corona-uitbraak in de noordelijke delen van Sydney. Het is voor het eerst in 76 jaar dat de race niet kan doorgaan, melden de organisatoren.

De wedstrijd over 628 zeemijl (1163 km) leek over een week gewoon te kunnen worden gehouden, ook al omdat de coronacijfers in Australië er goed uitzagen. Maar na een reeks meldingen van nieuwe Covid-19-besmettingen moest de organisatie alsnog tot afgelasting overgaan. „We zijn enorm teleurgesteld dat we de race dit jaar niet kunnen laten doorgaan. Zeker omdat we ons goed hadden voorbereid op een ’coronaveilige’ wedstrijd”, aldus de organisatie.

Handbal: topcompetities beginnen niet voor februari

10:21 uur Hoewel de topcompetities in een groot aantal sporten ondanks de lockdown weer mogen worden hervat, blijven de handballers voorlopig nog aan de kant. Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft besloten de voortgang van de competitie nog even te laten wachten. In januari wordt wel weer begonnen met trainen, maar het streven is de herstart van de competitie te plannen in februari.

Het NHV meldt het besluit te hebben genomen na overleg met het Topsportplatform waarin de tophandbalverenigingen zijn vertegenwoordigd. „Bijna alle spelers uit onze hoogste competitie werken naast hun sport en er zullen werkgevers zijn, bijvoorbeeld in de zorg, die niet willen dat hun werknemers weer gaan sporten in competitieverband. Als bond hebben we deze belangen meegenomen in de beslissing”, meldt Sjors Röttger, algemeen directeur van het NHV. De bond wil eerst zien hoe de protocollen in trainingen worden toegepast en zal dan een datum bepalen wanneer de competities worden hervat.

Onder meer in het basketbal en het korfbal wordt er vanaf 16 januari wel weer gespeeld in de hoogste klassen.

Tennis: vrouwen beginnen seizoen in Abu Dhabi

08:40 uur Het tennisseizoen voor de vrouwen begint op 5 januari met een toernooi in Abu Dhabi. Dat heeft vrouwentennisbond WTA bekendgemaakt kort nadat toernooidirecteur Craig Tiley had bevestigd dat de start van de Australian Open is verplaatst naar 8 februari. Dat nieuws was donderdag al uitgelekt. Aansluitend zijn er voor de vrouwen van 10 tot en met 13 januari de kwalificaties voor de Australian Open in Dubai.

Dit jaar begon het seizoen met toernooien in Brisbane (Australië), Shenzhen (China) en Auckland (Nieuw-Zeeland), maar de coronapandemie maakt het samenstellen van de kalender voor de komende maanden lastig. De toernooien van Auckland en Shenzhen gaan in ieder geval niet door.

Na de kwalificaties gaan ook de speelsters die zich daar hebben geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van volgend jaar naar Melbourne voor een quarantaine van twee weken. Die periode wordt gevolgd door twee WTA-toernooien tegelijk op de banen van Melbourne Park. In de tweede week van de Australian Open is er ook een kleiner toernooi, op hetzelfde park.