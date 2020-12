Tennissters beginnen seizoen in Abu Dhabi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: vrouwen beginnen seizoen in Abu Dhabi

08:40 uur Het tennisseizoen voor de vrouwen begint op 5 januari met een toernooi in Abu Dhabi. Dat heeft vrouwentennisbond WTA bekendgemaakt kort nadat toernooidirecteur Craig Tiley had bevestigd dat de start van de Australian Open is verplaatst naar 8 februari. Dat nieuws was donderdag al uitgelekt. Aansluitend zijn er voor de vrouwen van 10 tot en met 13 januari de kwalificaties voor de Australian Open in Dubai.

Dit jaar begon het seizoen met toernooien in Brisbane (Australië), Shenzhen (China) en Auckland (Nieuw-Zeeland), maar de coronapandemie maakt het samenstellen van de kalender voor de komende maanden lastig. De toernooien van Auckland en Shenzhen gaan in ieder geval niet door.

Na de kwalificaties gaan ook de speelsters die zich daar hebben geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van volgend jaar naar Melbourne voor een quarantaine van twee weken. Die periode wordt gevolgd door twee WTA-toernooien tegelijk op de banen van Melbourne Park. In de tweede week van de Australian Open is er ook een kleiner toernooi, op hetzelfde park.