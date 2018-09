Jaspers levert uitmuntende prestatie

Met een gemiddelde van 5 punten per poging laat de Brabander zien waarom hij op dit moment de nummer één op de wereldranglijst staat.

Jaspers, die vorig jaar het toernooi in het Turkse Bursa op zijn naam wist te schrijven, begon het toernooi al uitstekend door in zijn openingspartij de Griek Kostantinos Kokkoris met 40-14 in veertien beurten naar huis te sturen.

De partij in de achtste finale tegen Cenet kwam wat moeizaam op gang, maar in de vijfde beurt liet de 51-jarige Brabander een serie van 15 noteren gevolg door series van 9 en 7.

Jaspers was vorig jaar over zeven toernooien om de wereldbeker de meest constante speler en pakte voor de vijfde keer in zijn carrière de wereldcup. Het gevolg hiervan is dat hij begin maart in Antwerpen mag spelen om de supercup tegen de regerend wereldkampioen, de Spanjaard Daniël Sanchez. In Antwerpen wordt ook de Speler van het Jaar gekozen waarvoor onze landgenoot ook is genomineerd.