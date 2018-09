Warriors boeken 45e seizoenszege NBA

Klay Thompson was de topschutter, hij maakte 36 punten. Kevin Durant leverde 24 punten af en Stephen Curry noteerde 18 punten. Draymond Green behaalde een zeldzame 'triple double'. Hij scoorde slechts 4 punten, maar was wel bijzonder dominant aanwezig in de partij, getuige zijn 12 rebounds, 10 assists en 10 onderscheppingen.

De Warriors voeren de Western Conference aan. San Antonio Spurs staat tweede. De Texaanse ploeg won met 103-92 van Detroit Pistons. Kawhi Leonard was de topschutter bij de Spurs met 32 punten.