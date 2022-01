Virusangst kwelt olympische ploeg; olympiërs massaal in isolatie

Voetbal

Oranje zaalvoetballers dromen van kwartfinale ondanks nederlaag

De Oranje-futsallers hebben op het EK Futsal niet voor de tweede keer in vier dagen weten te stunten. De ploeg van Max Tjaden fungeerde in de Amsterdamse Ziggo Dome bij vlagen als speelbal voor titelverdediger en wereldkampioen Portugal maar hielden de schade beperkt: 1-4. Toch is Oranje nog kansrij...