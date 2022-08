Bom onder ADO-selectie met grootverdiener Thomas Verheydt

De leiding van ADO, Ignacio Beristain en algemeen directeur Edwin Reijntjes voorop, lijkt te zijn doorgeslagen in het compenseren van de droomdeals voor Verheydt, wat snel tot scheve gezichten leidde binnen de selectie. Voormalig directeur Mohammed Hamdi saneerde zich met de WHOA-regeling in zijn nek (Wet Homologatie Onderling Akkoord, om een faillissement te voorkomen) een ongeluk. Contracten van meer dan 250.000 euro per jaar, voor onder anderen Lex Immers, Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers, moesten tot het verleden behoren om ADO gezond te krijgen. Dat lukte. Maar Verheydt kent nu een ongekende status aparte, die wordt gevoeld.

Spelers als Ricardo Kishna, Jamal Amofa en Samy Bourard hadden de intentie te verlengen bij ADO, maar kregen een aanbieding die nauwelijks in de buurt kwam bij die van Verheydt en vertrokken. In een kleedkamer prikken als vanzelf nu de ogen in zijn rug. „Als speler van ADO zou ik het wel lekker vinden om met een speler te spelen die 30 goals of meer zou kunnen maken”, zegt Kuyt, die aangeeft niet de exacte bedragen te kennen. „Maar ik heb absoluut niet het gevoel dat spelers daar problemen mee hebben.”