De Randamie: 'Een feestje voor heel Nederland'

’Het Land Van’, de hardstyle versie van Lange Frans en DJ Deetox, schalt komende nacht (rond 04.00 uur Nederlandse tijd) uit de speakers in Brooklyn, New York. Deze knallende opkomstmuziek moet De Randamie vleugels geven in haar partij tegen de drie jaar oudere thuisfavoriete Holly Holm.

„De Amerikanen verstaan geen reet van dit nummer, maar ik ga er een feestje van maken. Een feestje voor heel Nederland”, lacht de Iron Lady, zoals haar bijnaam luidt. „Ik ga er alles aan doen om de kampioensgordel mee te nemen naar het land waar die thuishoort: Nederland!”

De Randamie is een bekende naam in de vechtsportwereld. Als kickboksster (Muay Thai) was ze jarenlang een klasse apart. In 2008, op zoek naar een nieuwe uitdaging, besloot ze over te stappen naar de steeds populairder wordende MMA, een mengeling van verschillende vechtsporten (staand en op de grond). Hoewel De Randamie vannacht bij winst voor een unicum zorgt, heeft ze naar eigen zeggen haar hoogtepunt als topsportster al beleefd. „Dat was mijn gevecht van vorig jaar mei in Rotterdam, toen het dak eraf ging in Ahoy. De ontvangst van al die Nederlandse fans vergeet ik nooit meer. Mooier kan toch niet?”

De politieagente in opleiding („Ik kan niet mijn hele leven blijven vechten”) beseft dat het wat haar titelaspiraties betreft nu of nooit is in New York. „Mocht ik deze partij verliezen, dan krijg ik nooit meer de kans om voor de titel te vechten. Ik ga alles geven wat ik in me heb. Het wordt een knalpartij”, aldus De Randamie. „Vroeger waren wij Nederlanders heer en meester in New York. Hopelijk ben ik dat nu ook.”

De Randamie komt uit in de vedergewichtdivisie, een nieuwe klasse (tot 66 kilogram) bij de vrouwen in de UFC. Dat haar tegenstandster Holm voor de Amerikanen de grote favoriete is, noemt De Randamie een voordeel. ,,Laat mij maar lekker de underdog zijn. Het is alleen maar goed als iedereen mij onderschat.”