Ook Formule 1 schiet Australië te hulp

De opbrengst is bestemd voor de slachtoffers in de getroffen gebieden. Een van de items waar online op kan worden geboden is een racepak van Max Verstappen.

De koningsklasse in de autosport opent traditioneel in maart met de Grote Prijs van Australië in Melbourne. „Australië is altijd een heel speciale plek voor de Formule 1 geweest en zal dat blijven”, meldde de Formule 1 in een verklaring. ”Het Australische volk behoort bij onze hechte gemeenschap en we betuigen onze deelneming met iedereen die getroffen is door de vreselijke branden.”

Niet alleen racepakken, - handschoenen en -schoenen van bekende coureurs worden geveild, het is ook mogelijk te bieden op bezoekjes aan fabrieken van de renstallen, ontmoetingen met coureurs en teambazen in de paddock en een rondje in de safetycar op Albert Park, het circuit van Melbourne.