Nachtmerrie op Tasmanië: Bangladesh serveert Oranje cricketers gouden eenden

Het is de grootste nachtmerrie voor een cricketer: uitgaan op je allereerste bal. Een golden duck, oftewel een gouden eend, wordt dat met enige spot genoemd in de ‘King of Sports’. Het overkwam twee Oranjespelers tegen Bangladesh en niet de minsten: de talenten Vikram Singh en Bas de Leede, jongens die als ze een hele goede dag hebben een wedstrijd in hun eentje kunnen beslissen.

Nadat Nederland de score van Bangladesh (144v8) redelijk binnen de perken had weten te houden, hing een nieuwe sensatie van de Europeanen in Australië in de lucht. Het moest in dat geval wel een beetje meezitten én de Nederlandse batsmen moesten hun koppie erbij houden en niet zomaar hun wicket cadeau geven.

Horrorstart

Maar die raad bleek niet aan Singh en De Leede besteed. De innings van Oranje was zegge en schrijve twee ballen onderweg, of het duo zat al weer aan de kant. Beiden met nul runs én een hatelijke ‘golden duck’ achter hun naam. Singh en De Leede waren ten prooi gevallen aan Taskin Ahmed, de openingsbowler van Bangladesh. Wat een horrorstart.

Vikramjit Singh in actie. Ⓒ ANP/HH

Maar het kon wellicht nóg erger. Tom Cooper ging run out, terwijl hij aan het dode wicket stond en zichzelf dus niet eens de kans had gegeven om een bal te slaan. En zo gaven drie Nederlandse slagmannen hun wicket spotgoedkoop weg en dat was op het grondgebied van de Tasmaanse duivel de goden verzoeken.

Ackermann

Zeker omdat ook Max O’Dowd met acht runs (waaronder een zes) run out ging. Het was allemaal zo onnodig wat Oranje in de Blundstone Arena liet zien. Terwijl Colin Ackermann aan bat een superdag had en 62 runs (6x4 en 2x6) bij elkaar timmerde. Maar behalve een korte bijdrage van captain Scott Edwards werd Ackermann in het midden aan zijn lot overgelaten.

Even, heel even, leek Paul van Meekeren de wedstrijd op sensationele wijze nog te winnen voor Oranje, nadat Ackermann daarvoor was uitgevangen. Als ware hij Virat Kohli zelf, de sterspeler van India die zijn land zondag in Melbourne in de laatste over van de wedstrijd langs Pakistan had geslagen, haalde Van Meekeren een paar keer spijkerhard uit.

Vechtlust Van Meekeren

De Amsterdammer (24 runs in veertien ballen) sloeg als batsman nummer 11 in de laatste over nog een zes en een vier, maar werd op de allerlaatste bal uitgevangen. Op dat moment was het duel al beslist, maar het toonde de vechtlust van de Amsterdammer, die eerder in de wedstrijd met de bal opnieuw de beste bowlingcijfers kon overleggen: 2v21 in vier overs.

Donderdag speelt het Nederlands elftal zijn tweede duel uit de tweede ronde. Dan wacht het almachtige India, de grote favoriet voor de wereldtitel. Het duel in Sydney is al wekenlang met ruim 60.000 toeschouwers uitverkocht.