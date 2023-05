Oranje-trio met vrouwen Wolfsburg naar Champions League-finale

De Duitsers dachten in de vijfde minuut al snel met een strafschop op voorsprong te kunnen komen, nadat Lotte Wubben-Moy hands had gemaakt in het penaltygebied. De VAR constateerde echter buitenspel van VfL-aanvalster Sveindis Jane Jonsdottir, zodat het stampvolle Etihad Stadium (met dik 60.000 fans uitverkocht) opgelucht adem kon halen.

Niet veel later was het aan de andere kant wel raak, na een vreselijke flater van de Wolfsburg-verdediging met een negatieve hoofdrol voor Kathrin Hendrich, die haar keeper Merle Frohms met een verkeerde terugspeelbal op het verkeerde been zette. Stina Blackstenius had de bal daarna voor het intikken: 1-0.

Fraaie treffer Roord

Dat was een enorme opsteker voor Arsenal, dat de tweevoudig Champions League-winaar (2013 en 2014) in Wolfsburg op 2-2 had gehouden. Vlak voor rust was de stand echter al weer in evenwicht, nadat schaduwspits Alexandra Popp de bal koppend bij Roord bracht, die het leer op fraaie wijze controleerde en uit de stuit binnenschoot: 1-1. Jonsdottir had de thee in de rust voor Arsenal een nare bijsmaak kunnen geven, maar mikte oog in oog met Manuela Zinsberger net niet zuiver genoeg. Het beloofde een spannende tweede helft te worden.

Victoria Pelova (Arsenal) en Dominique Janssen in een fel duel om de bal. Ⓒ ANP/HH

Die was nog geen kwartier oud, toen Popp Wolfsburg uit een hoekschop bij de eerste paal op voorsprong kopte. Heel lang konden de Duitsers niet van die weelde genieten, want Jennifer Beattie kopte een kwartiertje later de gelijkmaker voor de thuisploeg binnen.

In het restant van de reguliere speeltijd werd niet meer gescoord, waardoor de fans in het Emirates Stadium zich konden opmaken voor een half uur extra spanning. De geblesseerde Vivianne Miedema spoorde haar ploeggenoten van Arsenal nog eens aan, maar de spits van Oranje zag tot haar afgrijzen dat Wolfsburg in bijna de allerlaatste seconde van de verlenging de finaleplaats greep. Pauline Bremer gleed een voorzet van Jule Brand binnen en knalde de Duitsers daarmee naar Eindhoven.

„Arsenal maakte het ons erg lastig, complimenten voor hen”, zei een dolblije Roord na afloop. „In de verlenging had het beide kanten kunnen opvallen, maar gelukkig waren wij de gelukkigste. Nu op naar de finale, in eigen land! Ik kan niet wachten en heb er heel veel zin in.”