Ruiter: ’Champions League één van de redenen’

„Dit is een uitstekende kans”, zegt Ruiter, die transfervrij overkomt van het Engelse Sunderland en het tevens concrete Sparta links liet liggen. In Rotterdam kon hij eerste doelman worden, maar hij koos voor PSV en niet zonder reden.

De kans om voor een topclub te spelen wilde hij absoluut niet laten liggen. „Als ik deze stap nu niet had gemaakt, is de kans dat ik deze over twee of jaar zou kunnen maken een stukje kleiner”, legt Ruiter uit. „Toen PSV kwam, maakte m’n hart wel een sprongetje. Ik ben zelf hartstikke ambitieus, maar keepers kunnen lang mee en ik zie mezelf nog zeker zes jaar op het veld staan.”

Ruiter weet dat hij alleen een goede back-up kan zijn, als hij de ambitie nastreeft om eerste doelman te zijn. „Anders had ik niet hoeven komen”, stelt Ruiter. „Maar ik ben ook realistisch: Jeroen heeft heel goed gedaan, zich heel goed gemanifesteerd, ook in de Champions League. Hij zal een streepje voor hebben. Maar hij zal ook de ambitie hebben om een keer een stap te maken. Als dan de mogelijkheid zich voordoet, moet ik zorgen dat ik er klaar voor ben. We moeten elkaar naar een hoger niveau stuwen.”

Hij wenst het hem zeker niet toe, maar één blessuregevalletje bij Jeroen Zoet en Ruiter kan zomaar eens keepen in de voorrondes van de Champions League, hypothetisch gezien. „Dat is ook één van de redenen dat ik deze kant op ben gekomen, omdat PSV Champions League speelt. Dat zijn dingen die je wilt meemaken. Als je dan ook echt minuten zou kunnen maken: dat is waar je het voor doet.”

Maar is Ruiter daar fit genoeg voor? Een blik op zijn statistieken van het hele vorige seizoen laat zien dat hij in de Engelse League One slechts 14 minuten in actie kwam. Maar niets is minder waar. „Je hebt ook de beker natuurlijk en in Engeland speelden we veel besloten oefenwedstrijden op het trainingscomplex (niet onderling, maar gewoon tegen andere clubs, red.). Niemand leest of hoort daar wat van, maar dat was voor mij lekker om ritme te houden. Ik denk dat ik er daarvan zeker 14 heb gehad afgelopen seizoen.”

Dus is Ruiter, zoals technisch manager John de Jong al aangaf, topfit en direct inzetbaar.

